Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması: Cezalandırın

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla ilgili talebini reddetmesine yönelik bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçı hakem raporuyla ilgili bir bölümün paylaşıldığı açıklamada; Hüseyin Göçek, müsabakanın yardımcı hakemleri, 4'üncü hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kuruluna sevk edilmesini talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: