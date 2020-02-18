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Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması: Cezalandırın

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla ilgili talebini reddetmesine yönelik bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçı hakem raporuyla ilgili bir bölümün paylaşıldığı açıklamada; Hüseyin Göçek, müsabakanın yardımcı hakemleri, 4'üncü hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kuruluna sevk edilmesini talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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