Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması: Cezalandırın
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla ilgili talebini reddetmesine yönelik bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçı hakem raporuyla ilgili bir bölümün paylaşıldığı açıklamada; Hüseyin Göçek, müsabakanın yardımcı hakemleri, 4'üncü hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kuruluna sevk edilmesini talep etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR! pic.twitter.com/8OK4PZuvPK— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 18, 2020