HABER /  DÜNYA
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan Trump, Suriye'deki Rus destekli Esed rejimi güçlerinin ilerleyişi ve İdlib'den Türkiye'ye doğru başlayan göç konularının görüşüldüğünü belirtti.

"İdlib konusunda beraber çalışıyoruz"
Erdoğan'la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz. Ne yapabiliriz görelim. Ona teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye ve Rusya Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti
Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!
İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül ve Gezi Parkı açıklaması
Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması: Cezalandırın
Manisa'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
Samsun'da bir kadını darp edip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi açıklaması
Yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli Zonguldak'ta yakalandı
AB'nin Akdeniz operasyonu tartışma konusu oldu
Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor
TBMM Genel Kurulunda 'Gezi davası' tartışması
Survivor Fatma Günaydın nereli kimdir ne iş yapıyor dizilerde oynamış
Yorumlar 5 yorum