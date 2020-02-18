Donald Trump: Erdoğan ile İdlib konusunda beraber çalışıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan Trump, Suriye'deki Rus destekli Esed rejimi güçlerinin ilerleyişi ve İdlib'den Türkiye'ye doğru başlayan göç konularının görüşüldüğünü belirtti.

"İdlib konusunda beraber çalışıyoruz"

Erdoğan'la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz. Ne yapabiliriz görelim. Ona teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.