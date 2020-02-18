İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül ve Gezi Parkı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gezi Parkı davasında mahkemenin vermiş olduğu beraat kararlarıyla ilgili olarak, ''O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hulusi Akar'la birlikte yaptıkları ziyarete ilişkin ise, "Sayın Gül'ün sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından sözcü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Millet Kütüphanesi açılıyor. İnşallah çok büyük bir değişime neden olacağına inanıyoruz. Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak. Çok önemli koleksiyonlar var.

İdlib konusu

İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. İsteğimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.

Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Askeri gözlem noktalarımız değişmeyecek.

Koronavirüs tedbiri

Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz.

Gezi Parkı kararı

Mahkemenin verdiği bir karardır ve karar hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Gezi olaylarının bu ülkeye verdiği zararı unutmamak gerek. Vandallıktan ayrıştırmaya kadar her türlü olayları körükleyen bir durumdu. O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ziyaretine gittikleri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"Onlara git denmiş geldiler"



Bu görüşme ile ilgili bugün bir açıklama yapan Abdullah Gül, "Geçmişteki ilişkilerimiz çerçevesinde onlar bana herhangi bir şeyi telkin etme durumunda değillerdi. Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" dedi.

"Biz kimseden talimat almadan gittik"



Kalın ise görüşmeye ilişkin Gül'ün yaptığı "Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Geldiler, bizi dinlediler ve gittiler' şekilde bir değerlendirme yapıldığını üzülerek görüyorum. Biz kimseden bir talimat veya direktif almadan gittik. Fikir alışverişinde bulunduk. Uzun görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin yeni yeni giriştikleri siyasi sürece uygun hale getirmek yaşanan gerçeklikle uyum arz etmemektedir" şeklinde konuştu.