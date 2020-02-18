Manisa'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

AFAD'In internet sitesinden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli'nin verilerine deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3.9 ve 4.4 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti

Manisa'nın Karakurt ilçesinde 30 Ocak'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. 2 Şubat'ta ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.