Erdoğan darbe tartışmalarına noktayı koydu: Endişe edilecek durum yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile biraraya geldiği toplantıda yeni darbe tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, "Kurumlarımız teyakkuz halinde ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil” demiş.

Türkiye son günlerde özellikle iktidara yakın medya organlarında dile getirilen 'yeni darbe olacak' iddialarını tartışıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 'durum çok ciddi' diyerek Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla yeni darbe için hazır hala gelindiğini iddia etmişti. Tüm bu tartışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu.

Endişe edebilecek bir durum söz konusu değil

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda darbe tartışmalarına kısaca değindi. Erdoğan, “Bizim dış politikada yaptıklarımızı gölgelemeye, ikinci plana itmeye ve gündemi değiştirmeye yönelik çabalar. Kurumlarımız teyakkuz halinde ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil” dedi.

Erdoğan daha önce ne demişti?

Erdoğan, Pakistan dönüşünde darbe iddialarının sorulması üzerine “Böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz’da verdik” diye karşılık vermişti.

Ömer Çelik Erdoğan'ın sözlerini açıklamıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe tartışmalarıyla ilgili olarak, “Darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemler, Türkiye’yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşımdır. Türkiye’nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK’nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir” dediğini açıklamıştı.