Bu sefer olayın adresi İzmir! Metro hattına atlayan kişi feci şekilde can verdi

İZMİRin Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K. isimli vatandaş metro hattına atlayarak intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.
Feci şekilde can verdi
Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi. Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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