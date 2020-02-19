Sergen Yalçın'ın ilk transferi Volkan Babacan

Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, kaleci transferi için harekete geçti ve Volkan Babacan'la söz kesildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda Alman kaleci Loris Karius'la yolları ayırıp kaleyi Volkan Babacan'a devretmek istiyor. Beşiktaş’ın, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan’la anlaşma sağladığı kaydedildi.

El sıkışıldı

Fanatik'te yer alan habere göre; İstanbul temsilcisinde Mert Günok’un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Siyah-beyazlılar, Başakşehir’in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan’ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.





Milli takımla 36 maç

2014’ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir’deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım’ın kalesini de koruyan Volkan, 36 karşılaşmada görev yapmıştı.