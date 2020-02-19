Evlatlarının geçimini sağlamak uğruna pazarlarda simit satıyor

ANTALYA'da üç çocuk annesi Zehra Deligözoğlu, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 7 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, evlatlarını okutabilmek için pazarlarda simit satmaya başladı.

Antalya'da astım hastası olan ve engelli raporu bulunan 51 yaşındaki Zehra Deligözoğlu , birlikte yaşadığı 3 oğlunu okutabilme uğruna 60 TL'ye pazarlarda mısır satıyor.

"Kadınlar güçlü ve kuvvetli durduktan sonra hiçbir şey olmaz"

Yaşam mücadelesiyle örnek olan Deligözoğlu en büyük isteğinin çocuklarının okullarını bitirdiğini görebilmek olduğunu söyledikten sonra "Bütün hemcinslerime sesleniyorum. Korkmasınlar, ayaklarının üzerinde dursunlar. Kadınlar güçlü ve kuvvetli durduktan sonra hiçbir şey olmaz" cümlelerini kullandı.

7 yıl önce eşinden boşandı

Yaklaşık 30 yıl önce ailesiyle İran'dan gelip, Antalya'ya yerleşen Zehra Deligözoğlu, burada evlendi. Evliliğinden 3 çocuğu olan Deligözoğlu, 7 yıl önce boşandı.

Tüm zorluklara rağmen mısır satıyor

Astım ve hipertansiyon hastası olan, bu nedenle engelli raporu bulunan Deligözoğlu, yaşadığı tüm zorluklara rağmen 3 çocuğuna bakabilmek için pazarlarda günlük 60 TL yevmiye ile mısır satmaya başladı.

"Çocuklarımı okutabilmek için mücadele ediyorum"

Eski eşiden 7 yıl önce boşandığını söyleyen Deligözoğlu, "Çocuklarımı okutabilmek için mücadele ediyorum ve okullarını bitirmelerini istiyorum. Pazarlarda yevmiye ile bardakta mısır satıyorum. Bazen arkadaşlarım çağırıyor, onların yanında simit satıyorum. En büyük hayalim 3 oğlumun da okullarını bitirip ülkeye yararlı işler yapmaları. Allah bana kuvvet verdiği sürece onları okutabilmek için çalışacağım" dedi.