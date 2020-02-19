Yavru köpek bakın nasıl uslu bir öğrenci oldu

TOKAT'ın kayacık Köyündeki Şehit Haluk Yılmaz ilkokuluna bir yavru köpek katıldı. Öğrenciler, köpeğin yardıma muhtaç olduğunu görünce okulun bahçesine kulübe yaparak köpeğe sahip çıktı. Öğrenciler Köpeğin ihtiyaçlarını giderirken bu sayede sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar.

Tokat'ın Kayacık Köyündeki Şehit Haluk Yılmaz ilkokulu'na sokakta bulunan ve 'Fındık' adı verilen bir köpek yavrusu katıldı. Okulun bahçesine yapılan bir kulübeye yerleştirilen yavru köpek, adeta okulun maskotu haline geldi. Öğrenciler tarafından çok sevilen yavru köpek, yeni yuvasında çok mutlu.

Bakan Ziya Selçuk'un paylaşımı akıllarına geldi

Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, "Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır" paylaşımı aklımıza geldi.

"Çocuklar yavru köpek sayesinde sorumluluk sahibi oldu"

Öğretmen Mehmet Önlen, "O andan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar" diye konuştu.

Üzerine önlük giydi, ilgi odağı oldu

Öğretmen Önlen, "Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı. önlüğü diktikten sonra köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu. Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemediler. Velilerimiz köpekle fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark ettiler. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden belli çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyorlar" Cümlelerini kullandı.