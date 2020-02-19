Tuğçe Kazaz din değiştirme olayı! Adını Maria yapmıştı eski eşi kimdir?

Podyumların eski mankenlerinden Tuğçe Kazaz sivri dilli yorumları sonrasında mazisiyle eleştiriliyor. Peki Tuğçe Kazaz din değiştirme olayı nedir, eski eşi kimdi? İşte Tuğçe Kazaz hakkında merak edilenler:

Aslen Edremitli olan Tuğçe Kazaz, 37 yaşında. 26 Ağustos 1982 doğumlu olan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisi olunca mankenliğe başladı. Podyumların 'en cesur' mankenlerinden biri olan Tuğçe Kazaz, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

Din değiştirme olayı neydi?Tuğçe Kazaz 2005 yılında Yunanistanlı George Seitaridis ile evlendi. Kazaz, nikahtan önce din değiştirerek Rum Ortodoks dinine geçip Maria Seitaridis adını aldı.

Üç yıl süren bu evliliğin ardından Tuğçe Kazaz boşandı ve Türkiye'ye dönüş yaptı. Kazaz boşanmayla birlikte dinini bir kez daha değiştirip Müslümanlığa dönüş yaptı.

Podyumları bırakan Tuğçe Kazaz şimdi sosyal medyada sıkı bir AK Parti taraftarı olarak boy gösteriyor. Tesettür defilelerine de çıkan Tuğçe Kazaz, sivri dilli yorumlarını Youtube'da açtığı kanalına da taşıdı.