Gezi davası için Tuğçe Kazaz sansasyon yaratan bir paylaşım yaptı
Tuğçe Kazaz, Gezi davasında verilen beraat kararlarının ardından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi. Tuğçe Kazaz'ın din değiştirmesi ve eski eşiyle ilgili defterler de açıldı.
Eski manken Tuğçe Kazaz, Gezi davasında verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kazaz, verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından Twitter hesabından sansasyon yaratan şu paylaşımı yaptı:
"Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin."
Tuğçe Kazaz, gelen tepkilerin ardından bir paylaşım daha yaparak yazdıklarını savundu.
Tuğçe Kazaz'ın bu paylaşımları sonrasında eski defterler yeniden açıldı. Kazaz'ın din değiştirmesi ve Yunanlı eski eşini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları ünlü mankeni topa tuttu. Peki kimdir Tuğçe Kazaz eski eşi kimdi?