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Ali Koç'tan derbi konuşması: Geleneği devam ettirin

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Samandıra’ya çıkarma yaparken Ankaragücü yenilgisi sebebiyle sitem ettiği takımdan derbi zaferi istedi.

Son üç haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe’nin özellikle Ankaragücü deplasmanındaki futbolu eleştiri konusu olurken, Başkan Ali Koç’tan sarı-lacivertli oyunculara destek geldi.

''Sizden beklentimiz de terinizin son damlasına kadar savaşmanız”
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Semih Özsoy ve Selahattin Baki’yle birlikte Samandıra’da idmanı takip eden Ali Koç, teknik heyete ve futbolculara moral aşıladı. Başkent’teki performansı sitemkâr bir dille eleştiren Koç “Bu camia şampiyonluk yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. Bu da ancak sizin sahada gerekeni yapmanızla mümkün olabilir” derken, “Biz yönetim olarak saha dışında mücadele ediyoruz. Sizden beklentimiz de terinizin son damlasına kadar savaşmanız” ifadelerini kullandı.

''Geleneği devam ettirin''
Seri puan kayıplarına rağmen şampiyonluk şanslarının devam ettiğinin altını çizen Ali Koç, “Hiçbir şey bitmiş değil vurgusu yaptı. Başkan, Ankara’daki en büyük sorunu “Yenilgiyi kabullenmek” şeklinde nitelerken, “Galatasaray karşısında agresif, isyankâr bir mücadele görmek istiyorum. Camiaya yakışır bir oyunla geleneği devam ettirin. Ben sizlere inanıyorum” dedi.

''Şampiyonluk hâlâ mümkün”
Derbinin çıkış fırsatı olduğunu dile getiren Başkan Ali Koç “Yeni bir seri bizi bekliyor. Camia bu kadar kenetlenmişken, siz de üzerinize düşeni yapın. Şampiyonluk hâlâ mümkün” sözleriyle takıma moral aşıladı.

Başkanın, güven dolu sözleriyle motivasyonu artan oyuncular zafer için söz verdi.

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