Ormana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi 'oh olsun sana'

İSTANBUL'un yeşil alanları, döküm sahasına ücret ödemek istemeyen hafriyat kamyonları tarafından katlediliyor. Ormana kaçak hafriyat döken kamyonlardan biri bugün devrilince kendini ele verdi. 'Vatandaş 'oh olsun sana' dedi.

SULTANGAZİ'de ormanlık alana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer T., idaresindeki hafriyat kamyonu Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı yanında bulunan boş alana kaçak döküm yaptı.

Ormanlık alana da döküm yapan Ömer T.'yi gören bir mahalle sakini durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, olay yerine geldiklerinde hafriyat kamyonun devrildiğini gördü.

Döküm sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan kamyondakilerin yardımına zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri koştu. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Bazı vatandaşların ormana kaçak hafriyat döken kamyon şoförüne 'oh olsun' dedikleri görüldü.