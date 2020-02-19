SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YAŞ toplantılarında bize tek bir FETÖ'nün dosyası gelmedi Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Ormana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi 'oh olsun sana'

İSTANBUL'un yeşil alanları, döküm sahasına ücret ödemek istemeyen hafriyat kamyonları tarafından katlediliyor. Ormana kaçak hafriyat döken kamyonlardan biri bugün devrilince kendini ele verdi. 'Vatandaş 'oh olsun sana' dedi.

SULTANGAZİ'de ormanlık alana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer T., idaresindeki hafriyat kamyonu Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı yanında bulunan boş alana kaçak döküm yaptı.

Ormanlık alana da döküm yapan Ömer T.'yi gören bir mahalle sakini durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, olay yerine geldiklerinde hafriyat kamyonun devrildiğini gördü.

Döküm sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan kamyondakilerin yardımına zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri koştu. Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. 

Bazı vatandaşların ormana kaçak hafriyat döken kamyon şoförüne 'oh olsun' dedikleri görüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerildi
İyi Parti’deki istifalarda Abdullah Gül iddiası olay oldu
BAE ve İsrail’in pis işlerini yapan Muhammed Dahlan o ülkeyi bölecek!
Tüm ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı! Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli
Abdurrahman Dilipak 'Koronavirüsü unutun' dedi en büyük felaketi açıkladı
MHP'den Doğu Perinçek için çok sert sözler! Mikrop
ÖNCEKİ HABERLER
Damien Comolli'nin yeni durağı Rennes
Nikah memurundan büyük vurgun! Aile cüzdanlarından köşeyi döndü
Bekçi alımı şartları neler 2020 bekçilik başvuru formu
Ezgi Eyüpoğlu yaşı kaç Ezgi Eyüpoğlu kimdir bilinen dizileri
Ali Koç'tan derbi konuşması: Geleneği devam ettirin
Cemre ne demek cemre düşmedi nedir ilk cemre nereye düşer?
Yorumlar