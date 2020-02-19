İyi Parti’deki istifalarda Abdullah Gül iddiası olay oldu

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, İYİ Parti'deki istifaların perde arkasında Abdullah Gül olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin çatı aday olmasına itiraz eden Meral Akşener'i saf dışı bırakmak istediğini yazdı.

İYİ Parti'de bir hafta içinde 2 milletvekili istifa etti kulislerde 5 milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor.

MHP lideri Bahçeli, "İyi Parti, iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" diyerek İYİ Parti'den transferlere kapalıyız mesajı verdi.

İYİ Parti'ye dizayn

Konuya ilişkin Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'tan dikkat çeken iddia geldi. Özışık, geçmişte MHP ve CHP üzerinden yapılmaya çalışılan siyasi dizaynın bu kez İYİ Parti üzerinden yapılmak istendiğini savundu.

HDP rahatsızlığı olamaz

Mesele HDP'den yana rahatsızlık olamayacağını söyleyen yazar, "şimdi rahatsız olduğunu söyleyen milletvekilleri o dönemde koltuk uğruna yapılan uyarıları duymazdan geliyordu. Akılları başlarına şimdi gelmiş olamaz değil mi?" diye sordu.

Peki vekillerin yeni adresi ne olacak? Merak edilen konuya ilişkin Özışık'a kulak veriyoruz:

Abdullah Gül Akşener'den intikam almak istiyor

"Nedense bu noktada benim aklıma uzun süredir parti kurmaya çalışan ama bir türlü kuramayan Ali Babacan geliyor.

Daha doğrusu Ali Babacan'ı perde arkasından yöneten Abdullah Gül geliyor.

Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin çatı aday olmasına itiraz eden Meral Akşener'den hazzetmediğini ve kendisini saf dışı bırakmak istediğini hepimiz biliyoruz.

Ve Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın AK Parti'yi yıkmak isteyen Batılılarla ilişkilerini de az çok biliyoruz.

Hadi dilimin altındaki baklayı çıkarayım.

Abdullah Gül, İyi Parti'nin elle tutulur tüm milletvekillerini yeni kurulacak olan Babacan görünümlü partisine geçirmek ve İyi Parti'yi bir tabela partisine dönüştürerek Meral Akşener'den intikam almak istiyor. "