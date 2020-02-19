Kayseri'de veteriner yamaçta farketti yurt dışından bilim insanları geliyor

Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. Hakikaten çok güzel örnekler bulduk" dedi.