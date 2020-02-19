Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia! Türkiye'de bir şey hazırlanıyor

Abdullah Gül'ün yıllar sonra verdiği röportaj gündeme damga vurdu. Gül'ün açıklamalarıyla ilgili çeşitli yorumlar gündemi meşgul ediyor. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Gül'ün açıklamalarıyla ilgili bomba iddialarda bulundu.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, dün Abdullah Gül'ün açıklamalarının, İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa kitapçığının ve Rand Corp.'un Türkiye raporunun Türkiye'de yeni bir kurgunun yapı taşları olduğunu söyledi. Yılmaz "Ben burada bütün bu kurgunun Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı yapılması için yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e konuk olarak katılan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün Karar gazetesine verdiği ve CHP'yi övdüğü röportajın perde arkasındaki kurguyu açıkladı.

Gül bir yere gitmiyor bunların gelmesini istiyor

Yapılmak isteneni ve yapılanı milim milim gördüklerini ifade eden Yılmaz, Gül'ün şu an bulunduğu pozisyonu, "Gül ayağına çağırıyor bunları. Yani Gül bir yere gitmiyor. Onların gelmesini istiyor. Aslında bu kurgu murgu, bütün siyaset, konuşulanların Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı yapılması için yapıldığını düşünüyorum. Bütün bu parti marti olaylarını da böyle görüyorum. Adına demokratik muhalefet dedikleri ki demokratik muhalefet nasıl olur. 9 seçim kaybediyorsun, hepsi orada duruyor. Kökleşiyor, koltuklar sağlam hiç kalkmıyor kimse. O ilkelerinin de ben hikaye olduğunu düşünüyor." diye anlattı.

Adını demokratik muhalefet tutturmuşlar

Yurt dışında da bu yönde bir arzu olduğunu vurgulayan Yılmaz 'demokratik muhalefet' söyleminin arkasında da bunun bulunduğunu belirterek, "Dışarıda bunu istiyor aslında. Avrupa Birliği ve ABD'den de bazı çevrelerin adına demokratik muhalefet tutturmuşlar ki aslında demokratik dedikleri karşı bir muhalefet. Ben burada bütün bu kurgunun Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı yapılması için yapıldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

CHP'deki tasfiyeler ile Gül'ün ilişkisi

"Gül'ün adaylığına otomatikmen tehdit oluşturanlar ve itiraz edebilecek olan insanların da tasfiye edildiğini ve edileceğini tahmin ediyorum." diyen Öztürk Yılmaz, şu anda bunun yapı taşlarının döşendiğini gördüğünü ifade etti. Sonra da sözlerine şöyle devam etti: "Bir alternatif yokmuş gibi bir dayatmanın olduğunu görüyorum. Umuyorum yanılırım. Bütün kurgunun onun üzerine oturtulduğunu ve bütün kurgunun o çerçevede şekillendiğini biliyorum.

Ve bunun saklandığını, muhalefetteki bazı partilerin tabanlarının tepkisinden çekinildiği için yavaş yavaş ısıtılarak adım adım işlendiğini, onun için muhalefetin kullandığı bazı argümanların Sayın Gül tarafından bugün yapılan açıklamada o tarafa sempatik gözükmek amacıyla dile getirildiğini, o tarafında ya bak aslında öyle değilmiş, o da farklıymış şeklinde bir algının yaratılmak istendiğini görüyorum. Türkiye'de şu anda bir sonraki seçimin adayları konusunda bir hazırlık var."

Türkiye'de bir şey hazırlanıyor

Çok net. Rand Corporation'un raporunda ne diyor 'democratic opposition-demokratik muhalefet' diyor, Kabaoğlu'nun yaptığında da demokratik muhalefet. Nedir bu? Türkiye'de bir şey hazırlanıyor. Yani her şey örtüşüyor. O kitapçıkta Türk milleti, Türk kelimesi yok, Türkiye Cumhuriyeti yok, Atatürk milliyetçiliği yok. Bu nedir? HDP ile bir bağ kuruluyor. Bunları hiç kusura bakmasın bunları milim milim görüyoruz, kim ne yapıyor, ne adım atıyor görüyoruz biz" diye özetledi.