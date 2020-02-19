Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! Videosunu izleyen şaşkına dönüyor
10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşına rağmen okuduğu felsefe kitaplarının listesi şaşkına çevirirken, üzerindeki hırkası ile küçük bir bilge gibi görünüyor
5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen Atakan'ın görüntülerinin twitter'da paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kimileri bunun bir kurgudan ibaret olduğunu iddia ederken kimileriyse Atakan'ın inanılmaz bir yetenek olduğu görüşünde birleşti.
Atakan'ı sosyal medyanın gündemine oturtan ise onunla kitapçıda karşılaşan Fethi Çağıl oldu. Üzerindeki hırkası ile küçük bir bilge gibi görünen Atakan, Fethi Çağıl ile yaptığı 'felsefe' sohbeti ile ağızları açık bırakıyor. Fethi Çağıl, Atakan ile yaptığı sohbetin videosunu paylaşırken şaşkınlığını şu sözlerle ortaya koydu:
-10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu...
Kitapçıda çekilen görüntülerinde Atakan okuduğu kitapları sayınca herkesi şaşırtıyor.
Atakan'ın videosunu izlemek için tıklayın
İşte Atakan'ın videosunu izleyenlerin yaptığı yorumlar: