Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! Videosunu izleyen şaşkına dönüyor

Atakan'ı sosyal medyanın gündemine oturtan ise onunla kitapçıda karşılaşan Fethi Çağıl oldu. Üzerindeki hırkası ile küçük bir bilge gibi görünen Atakan, Fethi Çağıl ile yaptığı 'felsefe' sohbeti ile ağızları açık bırakıyor. Fethi Çağıl, Atakan ile yaptığı sohbetin videosunu paylaşırken şaşkınlığını şu sözlerle ortaya koydu:

-10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu...