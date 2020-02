Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: İdlib'e harekat an meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İdlib'e harekat mesajı da vererek, ''Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meseledir'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, İdlib krizine ilişkin kürsüden Şam yönetimine ve Rusya'ya kararlılık mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

"Bugün Suriye’de verdiğimiz mücadeleyi de bu silsilenin bir parçası olarak görüyoruz. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde bu kalkışmaya kalkanların hükmü asla değişmeyecektir.

İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir. Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız