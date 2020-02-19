HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Video Yardımcı Hakem'in başında ise Ali Palabıyık oldu.

Galatasaray hiç yenilmedi
Halil Umut Meler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek. Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Fenerbahçe ise 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenildi aldı. Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray maçları.

İşte o maçlar...

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Galatasaray 1-0 Alanyaspor Fenerbahçe 5-1 Konyaspor (VAR) Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Akhisarspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şu şekilde:

21 Şubat - Cuma
20:00 | Sivasspor - Alanyaspor : Zorbay Küçük

22 Şubat - Cumartesi
14:00 | Kayserispor - Konyaspor : Arda Kardeşler

17:00 | Göztepe - Gaziantep FK : Suat Arslanboğa

20:00 | Beşiktaş - Trabzonspor : Fırat Aydınus

23 Şubat - Pazar
13:30 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor : Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 | Gençlerbirliği - Ankaragücü : Ali Şansalan

19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray : Halil Umut Meler

24 Şubat - Pazartesi
20:00 | Çaykur Rizespor - Başakşehir : Cüneyt Çakır

20:00 | Kasımpaşa - Denizlispor : Atilla Karaoğlan

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte gram çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'e dön baskısı
Erdoğan'dan olay İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia! Türkiye'de bir şey hazırlanıyor
Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atılacağı duyuruldu! BİST Müdürü açıklaması
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerildi
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Sayan evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Bakan Akar'dan son dakika İdlib açıklaması 'Gözlem noktalarından çekilmiyoruz
Lemina'nın yokluğunda Terim'in kafasında 3 plan
Oğulcan Engin kimdir kaç yaşında Oğulcan Engin babası kim?
Ormana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi 'oh olsun sana'
Tutunamayanlar dizisindeki Keloğlan kimdir Atakan Özyurt Keloğlan oldu
Yorumlar 1 yorum