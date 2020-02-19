Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Video Yardımcı Hakem'in başında ise Ali Palabıyık oldu.

Galatasaray hiç yenilmedi

Halil Umut Meler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek. Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Fenerbahçe ise 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenildi aldı. Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray maçları.

İşte o maçlar... Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Galatasaray 1-0 Alanyaspor Fenerbahçe 5-1 Konyaspor (VAR) Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Akhisarspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şu şekilde:

21 Şubat - Cuma

20:00 | Sivasspor - Alanyaspor : Zorbay Küçük

22 Şubat - Cumartesi

14:00 | Kayserispor - Konyaspor : Arda Kardeşler

17:00 | Göztepe - Gaziantep FK : Suat Arslanboğa

20:00 | Beşiktaş - Trabzonspor : Fırat Aydınus

23 Şubat - Pazar

13:30 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor : Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 | Gençlerbirliği - Ankaragücü : Ali Şansalan

19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray : Halil Umut Meler

24 Şubat - Pazartesi

20:00 | Çaykur Rizespor - Başakşehir : Cüneyt Çakır

20:00 | Kasımpaşa - Denizlispor : Atilla Karaoğlan