Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR Hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Video Yardımcı Hakem'in başında ise Ali Palabıyık oldu.
Galatasaray hiç yenilmedi
Halil Umut Meler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek. Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Fenerbahçe ise 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenildi aldı. Halil Umut Meler'in bu sezon görev aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray maçları.
İşte o maçlar...
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Galatasaray 1-0 Alanyaspor Fenerbahçe 5-1 Konyaspor (VAR) Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Akhisarspor 0-1 Galatasaray
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şu şekilde:
21 Şubat - Cuma
20:00 | Sivasspor - Alanyaspor : Zorbay Küçük
22 Şubat - Cumartesi
14:00 | Kayserispor - Konyaspor : Arda Kardeşler
17:00 | Göztepe - Gaziantep FK : Suat Arslanboğa
20:00 | Beşiktaş - Trabzonspor : Fırat Aydınus
23 Şubat - Pazar
13:30 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor : Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 | Gençlerbirliği - Ankaragücü : Ali Şansalan
19:00 | Fenerbahçe - Galatasaray : Halil Umut Meler
24 Şubat - Pazartesi
20:00 | Çaykur Rizespor - Başakşehir : Cüneyt Çakır
20:00 | Kasımpaşa - Denizlispor : Atilla Karaoğlan