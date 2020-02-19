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Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte gram çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlaması sonrası rekor tazeledi. 313 liraya çıkan gram altın, tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, cumhuriyet altını ise 2.084 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 1,7 artışla 312,7 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan ve 313,3 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı rekor tazeledi. Gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 313 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, cumhuriyet altını da 2.084 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişin ardından bugün 1.605 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.589 dolar seviyesinin kırılması ile yükselişi ivme kazanan ons altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 1.602,9 dolardan tamamlamıştı.

Küresel risk iştahında azalma

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 2 bini aştığını belirterek, salgının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmaların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu bildirdi.

Altın talebini destekledi

Azalan risk iştahının altın talebini desteklediğine değinen analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin daha net bir şekilde görüleceği Cuma günkü Şubat ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunabileceğine dikkati çekti.

Uluslararası piyasalar

Analistler, önceki gün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dolar/TL'nin de yükseldiğini, bu nedenle gram altındaki yükselişinin ons altına göre daha hızlı olduğunu söyledi. 

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların, gram altında ise 315 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

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