Oğulcan Engin kimdir kaç yaşında Oğulcan Engin babası kim?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin magazin basınının gündeminde. Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Oğulcan Engin aslen Ankaralı. Oğulcan Engin'ın babası ise Sinan Engin. Peki 29 yaşındaki Oğulcan Engin'in sevgilisi kim?

Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi şu anda 29 yaşında. 1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında lisansını aldı. Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev yaptı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı.

23 Ağustos 2008 tarihinde çapraz bağlarından ameliyat olan Oğulcan'in 4 ay futbol sahalarından uzak kalacağı belirtildi.

Sakatlığı yüzünden uzun süre futboldan uzak kalan Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılının Ocak ayında bedelsiz olarak Kasımpaşa SK takımına transfer oldu.

2010-11 sezonunda Kasımpaşa'nın A2 takımında forma giydi. 15 Mayıs 2011'de ilk Süper Lig maçına çıktı. Bursaspor ile oynanan maçta 68. dakikada Şahin Aygüneş'in yerine oyuna girdi. Bir hafta sonra Eskişehirspor karşısında 90 dakika forma giydi. Sezon sonunda sözleşmesi karşılıklı sona erdirildi. Futbolu bırakan Oğulcan Engin, mekan işletmeciliği yapıyor.

Ezgi Eyüboğlu ile aşk mı yaşıyor?

3 yıl evli kaldığı Kaan Yıldırım ile boşanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu sürpriz bir aşka yelken açtı. Arkadaş ortamında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.