Lemina'nın yokluğunda Terim'in kafasında 3 plan

Fenerbahçe derbisine Lemina'dan yoksun çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim'in planları arasında 3 plan yer alıyor.

İlk yarı boyunca sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’da, derbi öncesi Lemina şoku yaşanıyor. Malatya maçının son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Gabonlu yıldız Lemina'nın sağ adale gurubunda zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sistem değişmeyecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fatih Terim ve yardımcıları dün takıma verilen bir günlük izinde konu hakkında yoğun mesai harcadı. Fatih Terim, Lemina’nın yokluğunda, altı maçtır galibiyet getiren sisteminde bir değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Saracchi'nin durumu önemli

Ancak orta saha ile savunma arasında hayati önemi olan Lemina’nın yokluğu için üç değişik plan hazırlandı. Saracchi pazar gününe kadar oynayabilecek duruma gelirse Onyekuru, Uruguaylı bek ile sol kanatta görev yapacak.

Belhanda ortaya geçebilir

Ömer ise orta sahada, Seri’nin partneri olacak. Saracchi tam hazır olmazsa Ömer sol bekte, Belhanda ise göbekte forma giyecek.

Son plan Donk

Son düşünülen planda ise, Donk, Lemina’nın yerine çekilecek, Ahmet ise defansta oynayacak. Fatih Terim hem Saracchi’nin durumuna göre hem de hafta boyunca yapılacak antrenmanlar deneyeceği isimlerin performansına göre, derbi kadrosunu bu planlar arasından belirleyecek.