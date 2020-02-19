Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba 1 dolarlık bir banknot açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesindeki tavrını eleştirerek, "İnsan bu şahsın evinin bir köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın hedefinde FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan ayrıca FETÖ ile mücadelede iktidarları döneminde neler yaptıklarını bir kez daha anlattı.

"Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir." diyen Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın hakkını şu sözlerle teslim etti:

Erbakan FETÖ'den nefret ederdi

Şunu da çok açık net söyleyeyim FETÖ’nün bu ülkede anlaşamadığı görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan da nefret ederdi.

Vesayet güçlerinin FETÖ'ye dokunmadığını belirten Erdoğan, TSK'dan FETÖ ihraçlarıyla ilgili tartışmalarda dikkat çeken ifade kullandı:

YAŞ toplantılarında önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi

"Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi."

FETÖ'ye karşı tedbirler 2010'da başladı

Gereken tedbirleri 2010'da almaya başladıklarını bildiren Erdoğan, 20212'deki MİT kumpasının bu yapının gerçek niyetinin anlaşılmasını sağladığını söyledi.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmanın bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, sözü Kılıçdaroğlu'na getirdi ve eleştirilerini birbiri ardına sıraladı:

Bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ korumasına alındı

15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü. 15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydı. Sen Bakırköy'de kahveni yudumluyordun.

1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil

Şahsımı öldürmek için özel yetiştirilmiş timlerle arayanlar Kemal Kılıçdaroğlu’na bu şefkati ne için gösterdiler. İnsan bu şahsın evinin bir köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil.

Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu ben o kardeşimize dedim ki ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim.

Darbe başarılı olsaydı Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkarılacaktı?

Kontrollü darbe... Doğru kontrol sizde ama başaramadınız. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ertesi gün Kılıçdaroğlu milletin karşısına hangi sıfatla çıkarılacaktı?'

FETÖ ile mücadeleyi değersiz getirmeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür

Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür."

Ekonomi mesajları

Ekonomi üzerinden bizi iktidarı vurmaya gayret eden densizlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, kur, faiz ve enflasyon üçgenine hapsetmek isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarını tekrarlayarak Kılıçdaroğlu'nun saman ithali iddiasına yanıt verdi:

Saman ithali iddiasının aslını açıkladı

"Neymiş efendim saman ihracatı konusunda öncü ülke İsviçre'den saman ithal ediyormuş. Kilosu 200 liraya itham edilen ürünün adı hububat kapçığıdır. Özel bitki tarım zararlılarına karşı böceğin beslenmesine karşı kullanılıyor. Görüntüsü samana benziyor. Malum samanın kilosu 1 liradır Hesap uzmanı olmaya gerek yok. Bunların husumetleri gözlerini kör etmiştir. Bu tür çapsızlıklarını gördükçe SSK'yı nasıl batırdıklarını daha iyi anlıyoruz."

3. sondaj gemisi

Fatih ve Yavuz'un ardından 3. sondaj gemimizi aldık. Bu yıl içinde sondaja başlayacak.