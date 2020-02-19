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Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

RİZE’de iki yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastiyle ilgili soruşturmada yakalanan 20 kişilik FETÖ üyesinden 2'si itirafçı oldu.

Eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonda tetikçinin ağabeyi ve eşinin de aralarında olduğu 27 şüpheliden 20 si yakalanmıştı.

Zanlılardan 5’inin başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışına firar ettiği saptanmıştı.

Etkin pişmanlıktan faydalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları süren şüphelilerden 2 FETÖ üyesinin, “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. İtirafçı olan söz konusu 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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