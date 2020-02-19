HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davasında çıkan karara tepki

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın beraat ettiği Gezi davasında çıkan karara tepki gösterip, "Gezi'de ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gezi olayları davasında yargılanan aralarında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat etmesi kararına tepki gösterdi. 

"Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" diyen Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili bir videoyu izletti. Görüntülerde Gezi sırasında yaşanan vandallıklar anlatıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı.

- Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.

- Gezi olaylarının masum bir tarafı yoktur. Devleti hedef alan bir saldırıdır.

- Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.

- Bay Kemal 'aydınlık gençler' diyor Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençlerdir.

- Bu masum bir ayaklanma değil. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayakalandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum kişi içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar. Onunla beraber başkaları da bun işin içinde.

- Dolmabahçe'deki ofisimi işgal etmeye kalktılar. Tıpkı Güneydoğu'da kanal açan teröristler gibi kanal açtılar.

- Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur

- Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır.

- Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Gezi'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da denediler, bu tezgahı da akamete uğrattık.

- Gezi'ye her kim masum çevre hareketi diyorsa ya gafildir ya da bu milletin düşmanıdır.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte gram çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'e dön baskısı
Erdoğan'dan olay İYİ Parti değerlendirmesi: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia! Türkiye'de bir şey hazırlanıyor
Borsa İstanbul endeksinden 2 sıfır atılacağı duyuruldu! BİST Müdürü açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Sayan evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Bakan Akar'dan son dakika İdlib açıklaması 'Gözlem noktalarından çekilmiyoruz
Lemina'nın yokluğunda Terim'in kafasında 3 plan
Oğulcan Engin kimdir kaç yaşında Oğulcan Engin babası kim?
Ormana kaçak hafriyat döken kamyon devrildi 'oh olsun sana'
Tutunamayanlar dizisindeki Keloğlan kimdir Atakan Özyurt Keloğlan oldu
Yorumlar 3 yorum