Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi davasında çıkan karara tepki

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın beraat ettiği Gezi davasında çıkan karara tepki gösterip, "Gezi'de ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gezi olayları davasında yargılanan aralarında Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat etmesi kararına tepki gösterdi.

"Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı" diyen Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili bir videoyu izletti. Görüntülerde Gezi sırasında yaşanan vandallıklar anlatıldı. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Dünkü gelişmeler Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Ağaç bahanesiyle başlayan olaylar sivil kalkışma halini aldı.

- Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.

- Gezi olaylarının masum bir tarafı yoktur. Devleti hedef alan bir saldırıdır.

- Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.

- Bay Kemal 'aydınlık gençler' diyor Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençlerdir.

- Bu masum bir ayaklanma değil. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayakalandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum kişi içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar. Onunla beraber başkaları da bun işin içinde.

- Dolmabahçe'deki ofisimi işgal etmeye kalktılar. Tıpkı Güneydoğu'da kanal açan teröristler gibi kanal açtılar.

- Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur

- Faizler ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başlamıştır. Bunların sayesinde işsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde yaşanmıştır.

- Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Gezi'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da denediler, bu tezgahı da akamete uğrattık.

- Gezi'ye her kim masum çevre hareketi diyorsa ya gafildir ya da bu milletin düşmanıdır.