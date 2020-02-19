HDP'li Ahmet Şık darbeyle mi tehdit etti olay Osman Kavala yorumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Şık resmen tehdit etti. Şık'ın ''artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek'' sözleri darbe tehdidi olarak yorumlandı.

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, cezaevinden çıkmadan 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alındı.HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gözaltı kararının ardından tehdit dolu bir açıklama yaptı.

Bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Osman Kavala'nın kıymetli bir rehine olduğunu dile getiren Şık, "Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek." dedi. HDP'li Ahmet Şık'ın bu sözleri, darbe tartışmalarının olduğu günlerde büyük tepki çekti. Ahmet Şık'ın açıklamaları şöyle:

"Osman Bey'in tutuklanması, Gezi davasının açıklanması, bugünkü karar, yargılama pratiği, aynı dosyada aynı delillerle başka bir soruşturma açılması hukukla açıklanacak bir şey değil. Çünkü; Türkiye bir kanun devleti bile değil. Mevzuya hukuki yaklaşım getirmeyi de doğru bulmuyorum. Mahkeme kararı okuduğu andan itibaren 'Ne oluyor' sorusuna yanıt arıyordum.

Erdoğan açısından kıymetli bir rehineydi

Osman Bey bu devletin, bu davanın, iktidarın özellikle Batı'yla kurduğu ilişkiler konusunda Erdoğan açısından kıymetli bir rehineydi. Beraat kararı kesinleşmiş olsaydı, 'Erdoğan rejiminin hangi fidyenin karşılığında bu kararı aldırttığını' sormamız gerekiyordu. Karar açıklandığından beri bunu soruyordum, yanıtım yoktu.

Ama Erdoğan’a rağmen verilmemiş olan beraat kararı, yargıdaki Pelikan örgütü diye tanımlanan örgüte rağmen verilmiş bu karardan şimdilik cayılmış görülüyor. Bu yargı üzerinden iktidar üzerindeki çatlağın ve çatışmanın büyüklüğüne dair de iyi bir emare. Her şeye rağmen Osman Kavala gibi çok fazla tutuklu, haksızlığa hukuksuzluğa uğramış, adlarını bile bilmediğimiz insanlar var. Her şeye rağmen bu gidişatın iktidar için iyi olmadığı kanaatinde kalmaya devam edeceğim. Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek.