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Kaan Yıldırım kimdir kaç yaşında bakın kiminle evliydi?

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Son günlerin olaylı ismi Hadise'nin paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın konusu oldu. Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği ile poz paylaşması aşk iddialarını güçlendirdi. Peki geçtiğimiz 2019'da Ezgi Eyüpoğlu ile boşanan Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kaan Yıldırım ile Hadise gözlerden uzak gizli aşk mı yaşıyor iddiası sosyal medyanın konusu oldu. Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Buraya kadar her şey normal görünüyordu ta ki köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıkana kadar…

AĞUSTOS AYINDA PAYLAŞTI

Yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımı yeniden dolaşıma sokan sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin yanındaki köpeğin, Kaan’ın hesabından paylaştığı fotoğraftaki köpekle aynı olduğunu söyleyen takipçileri onun yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşmaya başladı. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar ‘Hadise’nin Yıldırım aşkı’ şeklinde paylaşımlarda bile bulundu.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kayıp’ dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı ‘Ulan İstanbul’ adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan ‘Adı Mutluluk’ dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016’da ‘Kalbim Yangın Yeri’ dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında ‘Klavye Delikanlıları’ dizisinde oynadı. 2018’de ‘İnsanlık Suçu’nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında ‘Ümmü Sibyan: Zifir’, 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girmişti. Çift haziran 2019'da boşandı.

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