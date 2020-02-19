Rusya'dan son dakika İdlib'e operasyon açıklaması 'en kötü senaryo olur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekâtı an meselesidir, bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasından kısa süre sonra Kremlin, "Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” açıklaması yaptı. İdlib konusunda Lavrov'ndan da bir açıklama geldi.

Rusya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekâtı an meselesidir, bir gece ansızın gelebiliriz” çıkışının ardından son dakika açıklamasıyla “Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Türkiye ile Suriye konusunda yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Soçi Anlaşması'nın uygulanma şeklinden memnun değiliz" denildikten sonra, “Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükûmet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” tehdidi savruldu.

Bir açıklama da Lavrov'dan

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Türkiye ile Suriye konusu üzerine Moskova'da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

"Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil" diyen Lavrov, Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme hazırlığına dair bilgi olmadığını da ifade etti.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada Rusya’yı kast ederek “Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.