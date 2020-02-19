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Temel Karamollaoğlu’ndan Osman Kavala tepkisi! Akıl alır gibi değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala’ya beraat kararı verilmesini destekledi, hakkında tekrar gözaltı kararı verilmesini eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin finansörlerinden Osman Kavala için  beraat kararı verilmesini destekledi.

Karamollaoğlu, “Hepimizin farklı kanaatleri olabilir ancak adalet hepimize lazım. Bu vesileyle Gezi Parkı davasında verilen beraatlerin ümit verici olduğuna inanırken sabah bambaşka bir durum ile karşılaştık.” dedi.

Aynı zamanda Karamollaoğlu, “Osman Kavala bu sefer farklı bir suçtan dolayı gözaltına alındı. Burada iki durum var; Kavala farklı suçlardan sürekli içeride kalacak. Akıl alır gibi değil!” diye konuştu.

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