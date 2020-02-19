Mehmet Demirkol: Kulüpler satılacak tek çözüm bu

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, kulüplerin ekonomik durumları nedeniyle satılacağını söyledi.

BeIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'deki zirve yarışından, hata sonu oynanacak derbiye kadar futbol gündemine ait birçok konuyu masaya yatırdı.

İşte Demirkol'un sözleri...

Umuyorum çok uzun sürmez Lemina'nın sakatlığı ama böyle olabileceğine dair de konuşuluyor. Umarım bir an önce iyileşip döner. Çünkü hakikaten hem gönülden oynayan bir oyuncu hem de Galatasaray'ın merkezi konumunda. Çapa dediğim oyuncu, bu oyuncu işte. Ya da Luiz Gustavo'dur çapa. Oyunun tamamını etrafında topladığı merkez oyuncu. Onun performansı, geri kalan herkesin performansını etkiler.

''Yanal'ın mutlaka kazanması lazım''

Muslera ile birlikte herhalde en son eksik kalması istenen oyuncudur Mario Lemina. Hem Fenerbahçe'nin Gustavo ve Emre'si yok, yani çapası yok hem de Galatasaray'ın Lemina'sı yok. Çok büyük bir eksiklik bu. Ben iki takımın da büyük oranda beraberliğe oynayacağını düşünüyorum. Ersun Yanal için beraberlik için bir seçenek midir bilmiyorum ama mutlaka kazanması lazım.

''Bu kulüpler satılacak''

Burada çözüm şu olacak; tek çözümün, keşke bu noktaya gelmeseydi, çok içime sığmıyor ama bu kulüpler satılacak. Ben bu işin taraftarı değilim 'Öyle diyordun, şimdi böyle diyorsun' diyecekler ama şartlar değişti. Artık çevirilebilir değil, olmuyor yani.

''Yıldız yaratmak zorunda takımlar''

Ali Şen'in söylediklerinin arasında şöyle bir durum var, kendi çalıştığı dönemden çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. 'Yıldızlar alacaktı', alamıyorsun ki. Stoper alamıyorsun. Şunu söyleyebiliriz; 30 küsür tane transfer yapıldı. Bundan niye daha makul sonuç çıkarılamadı sorusu doğrudur. Ancak bugün yıldız almak makul bir şey değil. Yıldız yaratmak zorunda takımlar.

''Fenerbahçe'nin psikolojisi yerle yeksan oldu''

Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek, kulübün borçları için konuşarak bu iş çözülüyor olsaydı, Ali Koç gider konuşur. Öyle bir şey yok, bitti o. Fenerbahçe'de acil rehabilitasyon lazım. Vedat Muric'le uğraşmak lazım. Duvar yıkar gibi vuruyordu bir ara, şimdi şut çekmeye çekiniyor. Ayağı gitmiyor. Burada bir teknik direktörlük lazım. Teknik direktörlüğün yüzde 90'ı bu zaten. Fenerbahçe'nin psikolojisi 3 hafta içerisinde yerle yeksan oldu. 3 hafta önce ne konuşuyorduk, şimdi ne konuşuyoruz? Acil tedavi uygulamak lazım.

''Halil Umut Meler yönetir''

Bence Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçına Fırat Aydınus olur, Cüneyt Hoca olmaz muhtemelen. Trabzonspor - Sivasspor'la zirve maçı, hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı, sonra ligin 1 numaralı maçı. Hoca kendisini ne kadar takdir ettiğimi bilir ama, şu anda o formu olduğunu düşünmüyorum.

''Trabzonspor'un nisan ayı ortasında tur atması da mümkün neredeyse''

(Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 4 sezonda 40 stoper transferi yapması) Yarısını taraftara göstersen hatırlamaz. Çok kolay işi, çok zorlaştırıyoruz. Ama her şey güzel olacak arkadaşlar, merak etmeyin. Trabzonspor, zor gol yiyor ve kolay gol atıyor. Beşiktaş'ın ise durumu tam tersi; kolay yiyor, zor atıyor. Obi Mikel'in yokluğunda Hüseyin Çimşir'in orayı nasıl tamamlayacağı en önemli soru işareti. Trabzonspor'un nisan ayı ortasında tur atması da mümkün neredeyse. Şartlar oraya da götürebilir. Ama son maça 3 takım şampiyonluk mücadelesiyle de girebilir. Bu ikisine de hazırlıklı olması lazım Trabzon halkının.