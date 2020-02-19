Tuğçe Yulaç yeni projelerini açıkladı

Sağlıklı Beslenme Uzmanı ve Yaşam Koçu Tuğçe Yulaç, YouTube kanalı üzerinden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar birçok seminer vermiş olan Sağlıklı beslenme uzmanı ve Yaşam Koçu Tuğçe Yulaç, yeni projelerinden biri olan YouTube kanalı hakkında bilgi verdi. Yulaç, kendini şu sözlerle tanımladı:

''Kendi üzerimdeki şifalanmam 11 yıl önce başladı çok küçükken öncelikli isteklerimden giderek Türkiye güzeli oldum, 6 yıl kadar televizyonda sunuculuk yaptım spor sağlık, moda, havacılık vs. Sonrasında

Pilates master tranier ve eğitimlerimle birlikte çok fazla kadının spor ve sağlıklı beslenme uzmanlığını yaptım. İşin zihin kısmı beni çok cezbettiği için üniversiteden dünyanın yüzde yetmişinin üzerindeki yerinde klinik açma yetkisine sahip bir yaşam koçu oldum. Bir çok seminer söyleşi yaptıktan sonra geçen yıl kamp yapmaya bu sene başladım. Bir çok kişinin bedensel ve zihinsel rahatsızlık ve sıkıntılarına çözüm bulunuyor bu yöntemle. Bu şifanın ruhaniyetin ve gücü herkesin keşfetmesini istiyorum.''

''Yakında uzman olduğum bütün konularda Youtube kanalımda sevenlerimle buluşacağım.''