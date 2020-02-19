Antalya'da bir baba bankaya borcum var notu bırakıp intihar etti

ANTALYA Manavgat’ta Halit Yılmaz isimli yurttaş, 26 bin 450 lira borcu nedeniyle intihar etti.

Antalya Manavgat’ta Halit Yılmaz isimli bir kişi bankalara olan borcunu ödeyemeyince intihar etti. 48 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Halil Yılmaz, intiharından önce bir not yazdı. Bu notta da iki ayrı bankaya borcu olduğunu ve bu borçları ödeyemediğini yazdı.

Halil Yılmaz intiharından önce bıraktığı notta ise şunları yazdı;

"Banka borçları yüzünden ve para sıkıntısından, Denizbanka 26 bin, Fiba banka 450 TL borcum var ödeyemiyorum. Kimseye kızgın değilim. Herkes hakkını helal etsin.