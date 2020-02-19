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Galatasaray'da derbi öncesi Saracchi sevinci

Galatasaray'da Saracchi'nin antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Sakatlığı bulunan Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Lemina, günü tedaviyle geçirdi."

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