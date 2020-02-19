Damla Erşubaşı kaç yaşında eşi Mustafa Can Keser kimdir?

Sihirli Annem dizisi ile tanınan ve Tuğçe karakterine hayat veren Damla Erşubaşı sık sık eşi Mustafa Can Keser ile gündeme geliyor. 2 kız çocuk annesi olan Damla Erşubaşı verdiği kilolar ile de çok konuşulmuştu. Peki Damla Erşubaşı kimdir, yaşı kaç, eşi ne iş yapıyor?

Damla Erşubaşı sık sık özel hayatı ve eşi Mustafa Can Keser ise magazin basınında haber oluyor. 2.çocuğunu doğurmasına günler kala eşi tarafından aldatılan Damla Erşubaşı baskılara rağmen eşini affetmiş ve ona çok aşığım demişti. Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunu Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? İşte Damla Ersubaşı hakkında merak edilenler...

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe'yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. “Her Halimle Sev Beni” dizisinde Zeynep, 2014’te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Mustafa Can Keser Ortaköy'de bulunan bir gece kulübü'nün CEO'su olarak iş hayatını sürdürüyor.