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Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası dolar uçuşa geçti! Dolar rekor kırdı

Merkez Bankası, 2020'nin ikinci faiz toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yaptı. Karar sonrası dolar/TL kuru 6.08 seviyesini aşarak rekora imza attı.

İlk toplantıda faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 düzeyine çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti. Karar sonrası dolar 6.08'e kadar yükselerek rekor tazeledi.

Öceki gün en düşük 6,0396, en yüksek ise 6,0580 seviyesini gören dolar/TL, 0,1 değer kaybıyla 6,0470'ten tamamlamıştı.

Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yaptı. Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti. Merkez, böylece son 6 toplantıda 13,25 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

Altında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlaması sonrası rekor tazeledi. 313 liraya çıkan gram altın, tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 509 lira, cumhuriyet altını ise 2.084 liradan işlem görüyor.

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