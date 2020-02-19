General Halife Hafter Libya'daki krizin sadece siyasi yolla çözülebileceğini kabul etti

Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki General Halife Hafter, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede Libya'daki krizin sadece siyasi yoldan sona erdirilebileceğini kabul etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "19 Şubat'ta, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter bir görüşme gerçekleştirmiştir. Tarafların görüşmesinde Libya'daki durum ele alınmıştır" açıklaması yaptı.

Berlin Konferansı kararları yerine getirilmeli

Açıklamaya göre Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen görüşmede, Berlin'deki Libya Konferansı kapsamında alınmış olan kararların yerine getirilmesi gerektiği teyit edildi. Ayrıca, Libya'daki çatışmaların taraflarının 13 Ocak'ta Moskova'da yapmış oldukları görüşmelerin, ülkede çatışmasızlık sağlanması ve durumun normalleşme sürecinin başlatılması adına önemli bir rolü olduğu da kaydedildi.

"Krizin sona erdirilmesi sadece siyasi yollarla mümkün"

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Şoygu ile Hafter'in, Libya'daki krizin sona erdirilmesinin sadece siyasi yollarla mümkün olduğunu, bunun başka bir alternatifinin bulunmadığı kabul ettikleri kaydedildi. Bunun yanında, tarafların, Libya'nın bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olunduğu belirtildi.