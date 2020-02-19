Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboardcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü.