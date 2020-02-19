Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar
İSVİÇRE’de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboardcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboardcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.
Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboardcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü.
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Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.
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Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth’un kaskındaki kamera kaydetti.
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