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Abdullah Ağar’dan çarpıcı İdlib yorumu! Esad'ın hızla ilerlemesinin sebebi...

Türkiye her an İdlib'e büyük bir operasyon başlatabilir. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Esad rejiminin Halep’in batısında ilerlemesine ilişkin dikkat çeken açıkalamalar yaptı.

Esad rejiminin Halep’in batısında hızlı ilerleyişi sonrasında uzmanlar, İdlib krizindeki son durumu değerlendirdi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“İdlib’de şu anda gelişen durum biraz farklı. Bu farklı durum Esed rejimine ve kuvvetlerine aşırı bir özgüven yükledi. Türkiye’nin kendisini sahada göstermiş olması ve çatışmasızlıkla ilgili bir pozisyon benimsemiş olması kimseyi yanıltmamalı. İş sahadaki bir mücadeleye dönüştüğü zaman paradigma, konjonktür, dengeler ve bileşenler değişebilir.”

Temel sebebi karşılarında direnen bir kuvvetin olmaması

“Esed’in bu şekilde ilerlemesinin sebebi nedir, temel sebebi karşılarında direnen (mütekabil) bir kuvvetin olmaması. Ve Rus kurmay aklı ve ölümcül Rus desteği. Han Şeyhun’dan beri durum böyle. 2019 Ağustos’tan beri durum böyle. Önce sivil halkın hassasiyetleri vuruluyor, halkın kaçması sağlanıyor ve bir şekilde hava gücüyle yıkıcı darbeler eşliğinde ilerleme sağlanıyor. Türkiye’nin son dönemde sahaya girmesiyle ‘Bu işin sahibi Türkiye’ diyerek sorunu Türkiye’nin sırtına yıkma eğiliminde olan muhalif gruplar var” ifadelerine yer verdi.

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