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Osman Kavala İstanbul TEM'de sorgulanıyor bugün savcılığa sevkedilecek

Gezi olayları davasında beraat edip tahliye edilen Osman Kavala, cezaevinden çıkamadan 'darbe' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul TErörle Mücadele'de sorgulanan Kavala'nın bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

28 ay tutuklu kaldıktan sonra dün görülen Gezi Davası’nda beraatine karar verilen Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, gece Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmeyi beklerken gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala’nın, sağlık kontrolünden sonra götürüldüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi. Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek Osman Kavala’nın ifadesi soruşturma savcılığı tarafından alınacak.

'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' iddiası

Savcılık, Kavala’nın tutuklanmasını talep ederse, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilecek. Hakimlik ise sorgunun ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı yönündeki kararını açıklayacak. Soruşturma savcılığı, Osman Kavala’yı ifadesinin ardından serbest de bırakabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Osman Kavala hakkında verdiği gözaltı kararının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, suçlamanın da ‘Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ iddiası olduğu açıklanmıştı.

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