Ölümcül virüs kapımıza dayandı! İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi!

Hızla can almaya devam eden ölümcül virüs sınırımıza dayandı. Dünyayı tedirgin eden koronavirüs (Kovid-19) İran'da iki kişide tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve önlenemeyen koronavirüs dünyaya yavaş yavaş yayılıyor. Son olarak İran'da da iki kişide koronavirüs ortaya çıktı.

Çin'de 2 bin 11 can aldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 75 bin 100'ü geçti. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti.

Haber ajansı ISNA duyurdu

Koronavirüs Türkiye'nin 560 km kara sınırının olduğu İran'da da görüldü. İran yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildi.