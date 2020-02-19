Teknoloji devi Apple Ankara hava durumunda yanlışlık yaptı
ABD'nin teknoloji devi Apple, Ankara'nın hava durumunu cihazlarında farklı bir biçimde gösterince sosyal medyada çok konuşuldu.
Dünya'yı yaptığı teknoloji hamleleriyle adeta kasıp kavuran, ABD Teknolojisinin merkezlerinden bir tanesi olan Apple'dan bir tuhaf hata daha geldi. Daha öncesinde yaptığı basit hatalarla gündeme gelen Apple, bu kez bambaşka bir hataya imza attı.
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ABD merkezli Apple, bu sefer yeni cihazları ve satış rekorları ile ilgili değil Türkiye'de yaşanan tuhaf bir hata ile konuşuluyor.
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TRT'de yer alan habere göre, Apple'ın iPhone modellerinde yer alan hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık derecelerini oldukça farklı gösterdi.
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Dün akşam saatlerinde başkentte sıcaklık 9 derece civarındayken Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında değişiyordu.
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