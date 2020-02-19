Şaşılık nasıl farkedilir ani başlayan göz kaymaları çok önemli!

Çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilen göz kaymaları fiziksel görünümü büyük oranda etkiliyor. Peki şaşılık hastalığı hangi sebeplerle ortaya çıkar ve tedavisi nasıldır? İşte şaşılık hakkındaa bilmeniz gerekenler.

İki gözün aynı hizada olmaması ve senkronik göz hareketlerinde paralelliğin bozulması anlamına gelen şaşılık doğuştan ya da sonradan gelişebilen bir hastalıktır.

Göz hastalıkları içerisinde yaygın olarak görülen şaşılık, sadece dış görünümü etkilemez aynı zamanda görüş kalitesinin de düşmesine sebep olur.

Şaşılığın nedenleri nelerdir?

Şaşılığın nedenleri arasında genetik önemli bir rol oynamaktadır. Aile bireylerinde şaşılık hastalığı olanlarda daha fazla risk oluşmaktadır. Bunun dışında erken doğum, çocuğun geçirmiş olduğu hastalıklar, nörogelişimsel problemler, Down sendromu varlığı, yüksek ateşli hastalık ve havale geçirmiş olanlarda görülme ihtimali artmaktadır.

Ani başlayan göz kaymaları çok önemlidir. Gözün ya da kafanın içindeki kitlelerin ilk işareti olabilir.

Şaşılık nasıl tedavi edilir?

Şaşılık için tedavi son derece önemlidir. Kendi kendine geçmesini beklemek sonuç vermez. Şaşılığın çocukluk zamanında görülen bazı türlerinde gözlük kullanımı ile tedavi sağlanabilmektedir. Gözlük kullanımına rağmen göz kayması şikayeti devam ediyorsa göz kaslarını düzeltmeye yönelik ameliyat yapmak gerekebilir.

Yetişkinlerde ise gözün kayma miktarına göre bir tedavi planlanması yapılmalıdır. Göz kayması ameliyat ile düzeltmenin sonuç vermediği hastalarda tekrar edebilmektedir.

Şaşılık tedavisi için gerçekleştirilen operasyon sonrasında 1 hafta içerisinde çalışma hayatına geri dönülebilir.