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İmamoğlu'ndan UKOME düzenlemesine tepki: Sizin oyuncağınız değil

UKOME'ye bazı bakanlıklardan temsilcilerin katılımına olanak sağlayan düzenlemeyi eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu şaşırmışlık. İstanbul sizin oyuncağınız değil" deye konuştu.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara tepki gösteren İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediyesi ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. 

"Bu şaşırmışlık. Şaşkınlık"

"Güne göre, siyasi hesaba göre, siyasi iktidarın o günkü psikolojisine göre kanun hazırlamak dünyanın hiçbir yerinde yok" diyen İmamoğlu şunları söyledi: Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. Şaşkınlık. 

Yani oyuncağı elinden alınmış bir çocuk ağlar ya; öyle bir durum. Burası sizin oyuncağınız değil. Burası İstanbul.

"Hayatınız siyaset mi?" diye sordu

Kadim bir kent. Bugün Ekrem var, yarın başka birisi var, dün başka birisi vardı. Yani buna saygı duyup, birbirimize sarılsak, birbirimizle iyi geçinsek, güzel işler üretsek, konuşsak, ortak akılla işler üretsek…

Hayatınız siyaset mi? Hayatınız siyasi partiler mi? Hayatınız siyasi liderler mi? Benim hayatım; 16 milyon insan. Sizin de hayatınız, 83 milyon insan olsun; partiniz, siyasi egonuz değil.

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