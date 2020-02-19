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Süper Lig'de hafta sonu heyecan fırtınası

Süper Lig'in 23. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak.

Ligde son 12 haftaya girilirken, hem ligin üst sıralarında hem de küme düşme hattında bulunan takımların lig sonundaki durumlarını etkileyecek önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan 23. hafta, tarihi rekabetleri bulunan ekipler ile aynı şehir takımları arasındaki maçlara da ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk hesabı yapan ekipleri yakından ilgilendiren bu 2 maçın yanı sıra Ankara temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü de 23. haftada kozlarını paylaşacak. Bu derbilerin yanı sıra Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki mücadele de üst sıradaki takımları yakından ilgilendirecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik Trabzonspor haftaya 44 puanla lider durumda girerken, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir 43 puana sahip. Zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor'un ise 42'şer puanları mevcut. Bu hafta zirve mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak takımlardan Aytemiz Alanyaspor'un 39, Fenerbahçe'nin 38 ve Beşiktaş'ın 36'ı puanı bulunuyor.

Ligde uzun süredir kötü bir performans ortaya koyan İttifak Holding Konyaspor da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray
İki köklü kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray ligde bitime 12 hafta kala 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, ligde son haftalarda yaptığı üst üste puan kayıplarını Galatasaray galibiyetiyle unutturmak ve şampiyonluk iddiasını yeniden ortaya koymak istiyor.

Sezonun ikinci yarısında tüm maçlarını kazanan Galatasaray ise yeninden girdiği şampiyonluk potasında şansını arttırmayı amaçlıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona ermişti.

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