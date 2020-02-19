Cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon gönderdiler

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde yaşayan Elif Soylu, babasının telefonuna gönderilen link üzerinden verdiği cep telefonu siparişi yerine cinsel içerikli solüsyon gönderilince soluğu poliste aldı.

Elif Soylu, babasının telefonuna mesaj yoluyla gönderilen linki açtığında, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan cep telefonunun 199 TL’ye satıldığını gösteren reklamla karşılaştı. “Sipariş vermek için tıklayın” yazısı da bulunan link üzerinden telefon satın almak için başvuru formu doldurdu. Daha sonra Soylu’yu arayan kimliği belirsiz bir kişi, adres bilgisini aldı, siparişin onayladığını söyledi. 3 gün sonra ise evine kargo ile paket geldi. Ancak paketten cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon çıktı. Elif Soylu, hemen polis merkezine giderek, başından geçenleri anlattı. Buradan Tüketici Hakem Heyeti’ne yönlendirilen Soylu'ya, faturası olmadığı için işlem yapılamayacağı söylendi.

'Yasal bir firma olduklarını söylediler'

Elif Soylu, “Babamın cep telefonuna gelen mesajda, 199 liraya akıllı telefon verdikleri yazıyordu. Ben de form doldurdum. Telefonla beni arayıp, ‘Akıllı telefonu 199 liraya veriyoruz. Siparişinizi onaylıyor musunuz?’ dediler. Ben de onayladığımı söyledim. Sonrasında ise telefon yerine solüsyon gönderdiler. 199 lira cazip geldi, telefona da ihtiyacımız olduğu için sipariş verdik.

Telefondaki kişiye ‘Dolandırıcılık falan olmasın?’ diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler” dedi.

'Abim dolandırıcı olduklarından şüphelenince vazgeçti'

Dolandırıcılardan şikayetçi olmak istediğini ancak kimsenin kendisine yardımcı olmadığını öne süren Elif Soylu, şunları kaydetti:

“Karakola gittim. Oradaki yetkililer bana, Tüketici Mahkemesi’ne gitmem gerektiğini söylediler. Derince Kaymakamlığı Tüketici Mahkemesi’ne başvurdum. Onlar da fatura olmadığı için işlem gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ben mağdur oldum başka insanlar da mağdur olmasın. Ben ağabeyime de söylemiştim. Ağabeyim ‘Ben de sipariş veririm’ dedi. Sonra dolandırıcı olmalarından şüphelenip, vazgeçti” şeklinde konuştu.