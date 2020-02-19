CHP'den darbe açıklaması! Kimse aklından geçirmesin Erdoğan inmeyecek

Son günlerde yayılan darbe söylentileri herkesi tedirgin etmeye başladı. Konuyla ilgili CHP'de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecek. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay, 'darbe söylentileri' ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

-"Darbe söylentileri, Erdoğan'ın kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için, mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü bu söylenti en çok Erdoğan'ın işine yarar. Ya da işler çok kötü olduğu için Cumhur İttifakı darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Buna gerek yok. Çünkü Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır.

Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin

Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder.

Elbette Erdoğan oradan inecek. İnşallah en kısa süre içinde yapılmasını beklediğim seçimlerde, sandık marifetiyle Erdoğan oradan inecek. CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank, top henüz icat edilmemiştir."