HABER /  POLİTİKA

CHP'den darbe açıklaması! Kimse aklından geçirmesin Erdoğan inmeyecek

Son günlerde yayılan darbe söylentileri herkesi tedirgin etmeye başladı. Konuyla ilgili CHP'de bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecek. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altay, 'darbe söylentileri' ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

-"Darbe söylentileri, Erdoğan'ın kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için, mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü bu söylenti en çok Erdoğan'ın işine yarar. Ya da işler çok kötü olduğu için Cumhur İttifakı darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Buna gerek yok. Çünkü Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır.

Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin

Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder.

Elbette Erdoğan oradan inecek. İnşallah en kısa süre içinde yapılmasını beklediğim seçimlerde, sandık marifetiyle Erdoğan oradan inecek. CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank, top henüz icat edilmemiştir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji gün verip uyardı! Kar ve kuvvetli sağanak etkili olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları uyardı öğrenciler arasında hızla yayılıyor
Melih Gökçek'e ihaleye fesat suçlaması! Belediye 16 milyon dolar zarara uğradı iddiası
Cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon gönderdiler
General Halife Hafter Libya'daki krizin sadece siyasi yolla çözülebileceğini kabul etti
Abdullah Ağar’dan çarpıcı İdlib yorumu! Esad'ın hızla ilerlemesinin sebebi...
İkinci el otomobil satışında yeni düzenleme! Aracını satacaklar dikkat
ÖNCEKİ HABERLER
Muhammed Demir: Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm
İmamoğlu'ndan UKOME düzenlemesine tepki: Sizin oyuncağınız değil
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek
Mehtap Ateş 4 yaşındaki kızıyla aynı kaderi paylaştı
2020'de okul ara tatilleri ne zaman MEB hangi ay tatil?
Damla Erşubaşı kaç yaşında eşi Mustafa Can Keser kimdir?
Yorumlar 10 yorum