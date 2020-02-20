Soğuk hava dalgası geliyor! Bugünden itibaren kar ve kuvvetli sağanak etkili olacak
Bugün itibariyle yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli sağanak ve kar yağışı pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava dalgası için uyarı yapıldı. Yurdun halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Cumartesi kar yağışı
Yağışlı hava, Cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olacak. Cumartesi günü iç kesimlerde kar yağışı da etkisini artıracak.
Sıcaklıklar azalacak
Hava sıcaklıklarının ise Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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