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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulları uyardı öğrenciler arasında hızla yayılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda gençler arasında yayılan ciddi tehlikelere yol açabilecek bir oyuna karşı okul yönetimlerini uyardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı. Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürüyorlar

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

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