Sürekli tartışıyorlardı bu kez acımadan boğarak öldürdü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdullah Taşinen isimli şahıs tartıştığı 16 yıllık eşini acımadan boğarak öldürdü. Olayın ardından eve gelen kızları, annesinin cansız bedenine ulaştı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Abdullah Taşinen tartıştığı 35 yaşındaki eşi Şükran Taşinen'i boğarak öldürdü. Gözaltına alınan Abdullah Taşinen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cansız bedenini eve gelen kızı gördü

Cumhuriyet Mahallesi, Türköne Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Şükran ve Abdullah Taşinen çiftinin kızı İ.T. (15) dün akşam eve geldiğinde annesini yerde hareketsiz buldu ve komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran Taşinen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

16 yıllık eşine acımadan kıydı

Olayın ardından zanlı koca Abdullah Taşinen gözaltına alındı. Abdullah Taşinen, sorgusunda 16 yıllık eşini çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettiği anlaşıldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölen Şükran Taşinen'in cenazesi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şükran Taşinen'in cenazesi, Gümüşyayla Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içinde toprağa verildi.

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