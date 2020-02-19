Kaygılarınızı zihninizden atamıyorsanız dikkat!

Gündelik yaşamı büyük ölçüde etkileyen ve kötü bir şey olacakmış hissi ile sürekli endişe içinde yaşanmasına sebebiyet veren kaygı bozukluğu en çok kimlerde görülüyor ve tedavisi var mı?

Günlük hayatta birçok kez kaygı ve gereksiz endişeler yaşayabiliyoruz. Ancak sürekli kötü bir şey olacakmış hissiyle yaşamak ve bunu kontrol edememek hayatı çekilmez kılabiliyor.

Belirsizlik, kaygı ve korkuları kontrol edememek, beraberinde gün içerisinde kötü bir şey olacakmış gibi bir beklenti içine girmek, diken üstünde hissetmek çoğunlukla "evhamlı"bir kişiliğe sahip olmakla açıklansa da kaygı ile evhamı birbirinden ayırmak gerekiyor.

Yaygın kaygı bozukluğu yaşayan kişiler genellikle günlük olaylar, kişisel ilişkiler, sağlık ve yakınlarını kaybetme gibi konularda yoğun endişe yaşamaktadır. Genellikle erişkinlik yaşlarında ortaya çıkan bozukluk, daha ileri yaşlarda da başlayabilmektedir.

Ailesinde yaygın kaygı bozukluğu olan aynı zamanda mükemmeliyetçi ve hırslı kişilerde kişilerde bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı, diğer kişilere göre daha fazladır.

Kaygı bozukluğu nasıl tedavi edilir?

-Tanısı daha çok görüşmelere ve muayeneden alınan bildirimlere dayanan yaygın kaygı bozukluğunun temelde iki tedavisi bulunmaktadır. İlk basamağı oluşturan ilaç tedavisinde antidepresan ve anksiyolitik etkili ilaçlar kullanılmaktadır.

-İkinci tedavi yöntemi ise psikoterapidir. Bu yöntem ile kişinin düşünce yapısı incelenmeye ve değiştirilmeye dayanmaktadır.